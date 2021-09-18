70 milyon TL'lik mal varlığı için adam kaçırdılar - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

70 milyon TL'lik mal varlığı için adam kaçırdılar

Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Haberler | Güncel

ADANA'da iş insanı Koray S., iş yerinden aracına binerken yüzü maskeli ve ellerinde eldiven bulunan kişilerce plakası sökülmüş otomobille kaçırıldı.

ADANA'da iş insanı Koray S., iş yerinden aracına binerken yüzü maskeli ve ellerinde eldiven bulunan kişilerce plakası sökülmüş otomobille kaçırıldı. Polis, 200'e yakın güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyip, şüphelilerin kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın üyesi oldukları öne sürülen Yusuf T. (33), Haydar A. (39), Rıdvan T. (31) ile Erol A. (34) olduğunu tespit etti. 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalanırken, Koray S.'nin izine rastlanılmadı. Furkan Vakfı üyesi de olan Koray S.'nin eski eşi Asuman S. ve kızı R.S.'ye ait 70 milyon TL değerinde çok sayıda arsa, iş yeri ve laboratuvarın satış vekaletinin farklı tarihlerde Yusuf T.'ye verildiği tespit edildi. İş yerlerinden çoğunun satış vekaletini alan ancak birinde sorun yaşamaları üzerine Koray S.'yi kaçırdıkları öne sürülen Yusuf T., Haydar A. ile aracın sahibi Erdal E., eş zamanlı baskınlarla yakalandı.

Olay, 8 Eylül günü saat 17.30 sıralarında, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İş yerinden çıkan Koray S., arkasından yaklaşan otomobilden inen, yüzünü bez parçasıyla gizlemiş, eli eldivenli kişilerce araca bindirilerek kaçırıldı. Olaya tepki gösteren çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

200'E YAKIN GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT EDİLDİLER

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, aracın plakasının söküldüğünü ve içinde 4 kişinin bulunduğunu belirledi. Olayın öncesine ait 200'e yakın görüntüyü mercek altına alan ekipler, şüphelilerin, kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı ile bağlantılı oldukları öne sürülen Yusuf T., Haydar A., Rıdvan T. ile Erol A. olduğunu ve aracın da bölgede birkaç tur attığını tespit etti.

Araştırmasını derinleştiren polis, Koray S.'nin eski eşi Asuman S. ve kızı R.S.'ye ait yaklaşık 70 milyon TL değerinde çok sayıda arsa, iş yeri ve laboratuvarın satış vekaletinin, farklı tarihlerde şüphelilerden Yusuf T.'ye verildiği tespit edildi. Söz konusu iş yerlerinden birinin satış vekaletinin geçen ay yine Yusuf T.'ye verildiği, sonrasında Koray S. ile eski eşi Asuman S.'nin notere giderek vekaletin iptalini sağladığı öğrenildi.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI, MAĞDUR KAYIP

Olaydan sonra kaçan şüphelilerden Yusuf T., Haydar A. ile aracın sahibi Erdal E. yapılan eş zamanlı baskınlarla yakalandı. Ailesinin işkence gördüğünden endişelendiği Koray S.'nin ise izine rastlanılmadı. Adreslerinde bulunmayan Rıdvan T., Erol A. ile onlara yardım ettiği belirlenen Emrah T.'yi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf T., Haydar A. ile aracın sahibi Erdal E., çıkarıldığı nöbetçi sulh mahkemesince serbest bırakıldı.

İTİRAZLA GÖZALTINA ALINIP, TUTUKLANDILAR

Savcılığın üst mahkemeye şikayeti üzerine haklarında yakalama kararı çıkarılmasıyla yeniden gözaltına alınan Yusuf T. ile Haydar A., çıkarıldığı mahkemece 'cebir, şiddet veya hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan tutuklanırken, Erdal E. ise serbest bırakıldı.

Öte yandan 7 Eylül 2011'de Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı yöneticilerinin, yurt olarak kullanılan bir evden cep telefonu ve 812 TL çaldığı öne sürülen A.B.'yi (14) kaçırıp, işkence yaptıkları; çocuğun amcası Ş.B.'nin (20) de para ve cep telefonunu gasbettikleri iddia edilmişti. O dönem haklarında hazırlanan iddianamenin Adana 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmesiyle aralarında Erol A.'nın da bulunduğu 8 sanığın 'nitelikli gasp' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 58'er yıla kadar hapsi istenmişti.


70 milyon TL'lik mal varlığı için adam kaçırdılar

70 milyon TL'lik mal varlığı için adam kaçırdılar

70 milyon TL'lik mal varlığı için adam kaçırdılar

70 milyon TL'lik mal varlığı için adam kaçırdılar

70 milyon TL'lik mal varlığı için adam kaçırdılar

70 milyon TL'lik mal varlığı için adam kaçırdılar

70 milyon TL'lik mal varlığı için adam kaçırdılar

70 milyon TL'lik mal varlığı için adam kaçırdılar
Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Son Dakika Haberleri
Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti

Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti

 Beylikdüzü'nde otomobiliyle markete girdi

Beylikdüzü'nde otomobiliyle markete girdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Adnan Menderes Süleyman Soylu Mustafa Destici Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Göksel Müge Anlı Cansu Dere Gökhan Çıra
Spor Marcao Muslera Okan Buruk Abdullah Avcı Halis Özkahya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 70 milyon TL'lik mal varlığı için adam kaçırdılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 12:28:07. #1.17#