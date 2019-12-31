70 milyon liralık ikramiyenin talihlisi çıkmadı, para hazineye kaldı
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70 milyon liralık ikramiyenin talihlisi çıkmadı, para hazineye kaldı

Milli Piyango İdaresinin 2018'deki yılbaşı çekilişinin 70 milyon liralık büyük ikramiyesi, talihlinin ortaya çıkmaması üzerine zaman aşımına uğradı.

31.12.2019 18:05 | Son Güncelleme: 31.12.2019 18:05
70 milyon liralık ikramiyenin talihlisi çıkmadı, para hazineye kaldı

Milli Piyango İdaresinin 2018'deki yılbaşı çekilişinin 70 milyon liralık büyük ikramiyesi, talihlinin ortaya çıkmaması üzerine zaman aşımına uğradı.


Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce 31 2018 akşamı gerçekleştirilen yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiye "7615536" numaralı tam bilete isabet etmişti. Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezi İstanbul-Kadıköy olarak açıklanmıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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