70 milyon liralık büyük ikramiyede son bir ay
Milli Piyango'nun 80 milyon lira büyük ikramiyeli yılbaşı özel çekilişi için biletler dün satışa sunulurken, geçen yıla ait 70 milyon liralık büyük ikramiye bir ay daha alınmazsa zaman aşımına uğrayacak.
30.11.2019 11:39 | Son Güncelleme: 30.11.2019 11:39
Milli Piyango'nun 80 milyon lira büyük ikramiyeli yılbaşı özel çekilişi için biletler dün satışa sunulurken, geçen yıla ait 70 milyon liralık büyük ikramiye bir ay daha alınmazsa zaman aşımına uğrayacak.
Kaynak: Dunya.com