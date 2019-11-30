70 milyon liralık büyük ikramiyede son bir ay

30.11.2019 11:39 | Son Güncelleme: 30.11.2019 11:39

Milli Piyango'nun 80 milyon lira büyük ikramiyeli yılbaşı özel çekilişi için biletler dün satışa sunulurken, geçen yıla ait 70 milyon liralık büyük ikramiye bir ay daha alınmazsa zaman aşımına uğrayacak.