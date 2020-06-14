70 metrelik sınav kuyruğunda 13 kişilik 'sosyal mesafe' çizgisi
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70 metrelik sınav kuyruğunda 13 kişilik 'sosyal mesafe' çizgisi

70 metrelik sınav kuyruğunda 13 kişilik 'sosyal mesafe' çizgisi Kırıkkale'de MSÜ sınavı başladı Korona virüs tedbirleri altında ilk sınav Korona virüsü (Covid-19) nedeniyle ertelenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başladı.

14.06.2020 11:40 | Son Güncelleme: 14.06.2020 11:46

70 metrelik sınav kuyruğunda 13 kişilik 'sosyal mesafe' çizgisi

Kırıkkale'de MSÜ sınavı başladı

Korona virüs tedbirleri altında ilk sınav

KIRIKKALE - Korona virüsü (Covid-19) nedeniyle ertelenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başladı. Kırıkkale'de de sınav öncesinde tek sıra halinde içeri alınan öğrencilerin kısmen sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından korona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında ertelenen 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı saat 10: 15'de başladı. Korona virüs tedbirleri altında gerçekleştirilen MSÜ Sınavı, 81 ildeki 94 sınav merkezinde 451 bin 272 adayın katılımıyla yapıldı. Kırıkkale Üniversitesi Diş Fakültesi Hastanesinde sınava girecek öğrenciler tek sıra halinde içeri alındı. Maske kuralına uyan öğrenciler sınav merkezine giriş sırasında ellerini dezenfekte edildi. Yaklaşık 70 metrelik oluşan kuyrukta tek sıra halinde içeri alınan öğrencilerin kısmen sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü. Yüzlerce öğrencinin sınava girdiği sınav merkezi girişinde sadece 13 kişilik sosyal mesafe çizgisinin konulduğu görülürken öğrencilerin de kısmen bu kurala uyduğu görüldü.

Maskelerini sınıfta çıkarabildiler

Saat 10.15'te başlayan sınava adaylar 10.00'dan sonra alınmadı. Sınav evrakı dağıtan görevliler de lateks eldiven kullanırken adaylar, sınav salonlarına geçip sıralarına oturduktan sonra sınav süresince maskelerini çıkarabildi. Adaylara, 120 soru için 135 dakika süre verilecek sınavın sonuçları, 7 Temmuz'da açıklanacak.

70 metrelik sınav kuyruğunda 13 kişilik 'sosyal mesafe' çizgisi

Kaynak: İHA

Manşet

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