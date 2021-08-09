70 metre sürüklenen tankerden burnu bile kanamadan çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

70 metre sürüklenen tankerden burnu bile kanamadan çıktı

70 metre sürüklenen tankerden burnu bile kanamadan çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Amasya'da seyir halinde olan asfalt yüklü tanker, bağlantı köprüsünün üstünde devrildi.

Amasya'da seyir halinde olan asfalt yüklü tanker, bağlantı köprüsünün üstünde devrildi. 70 metre sürüklenen tankerin sürücüsü taktığı emniyet kemeri sayesinde kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Erzurum'dan Ankara'ya gitmek üzere yola çıkan Abrurrahim Çelik yönetimindeki 06 CKF 879 plakalı asfalt yüklü tanker Ferhatarası mevkisi Amasya Çevre Yolu bağlantı köprüsünde kontrolden çıkarak yola devrildi. 70 metre sürüklenerek yan yatan tankerin 50 yaşındaki sürücüsü Çelik, taktığı emniyet kemeri sayesinde kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Emniyet kemerinin Çelik'in omzunda bıraktığı izler ise atlattığı durumu gözler önüne serdi.

Kaza nedeniyle kapanan yol tankerin vinçlerle kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. - AMASYA

70 metre sürüklenen tankerden burnu bile kanamadan çıktı
70 metre sürüklenen tankerden burnu bile kanamadan çıktı
70 metre sürüklenen tankerden burnu bile kanamadan çıktı
70 metre sürüklenen tankerden burnu bile kanamadan çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Canına kıyan 18 yaşındaki Eda Nur'un ifadesi ortaya çıktı: 'Yapmayın' dedim ama dinlemediler
Canına kıyan 18 yaşındaki Eda Nur'un ifadesi ortaya çıktı: "Yapmayın" dedim ama dinlemediler
Tecavüze uğradığını iddia ettikten sonra canına kıyan Eda Nur'un son mesajı: Kızını çok harcadılar anne
Tecavüze uğradığını iddia ettikten sonra canına kıyan Eda Nur'un son mesajı: Kızını çok harcadılar anne
2 gün önce tecavüze uğradığını iddia eden 18 yaşındaki Eda Nur, balkondan atlayarak intihar etti
2 gün önce tecavüze uğradığını iddia eden 18 yaşındaki Eda Nur, balkondan atlayarak intihar etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan İlham Aliyev Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Cem Yılmaz Acun Ilıcalı İbrahim Çelikkol
Spor Merve Çoban Hakan Reçber Alex Teixeira Oğulcan Çağlayan Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
70 metre sürüklenen tankerden burnu bile kanamadan çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 16:32:17. #1.15#

title