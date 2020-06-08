70'lik delikanlıya Bakan Pakdemirli'den teşekkür ve dua
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70'lik delikanlıya Bakan Pakdemirli'den teşekkür ve dua

70'lik delikanlıya Bakan Pakdemirli'den teşekkür ve dua -Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli sosyal medya hesabı üzerinden, Sivas'ın Akıncılar ilçesinde 14 yılda 8 bin 500 ağaç diken 70 yaşındaki Selim Petek'e hem teşekkür hem de dua etti Tarım ve Orman Bakanı Dr.

70'lik delikanlıya Bakan Pakdemirli'den teşekkür ve dua
08.06.2020 18:04 | Son Güncelleme: 08.06.2020 18:08

70'lik delikanlıya Bakan Pakdemirli'den teşekkür ve dua

-Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli sosyal medya hesabı üzerinden, Sivas'ın Akıncılar ilçesinde 14 yılda 8 bin 500 ağaç diken 70 yaşındaki Selim Petek'e hem teşekkür hem de dua etti

SİVAS - Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli sosyal medya hesabı üzerinden, Sivas'ın Akıncılar ilçesinde 14 yılda 8 bin 500 ağaç diken 70 yaşındaki Selim Petek'e hem teşekkür hem de dua etti.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde, insanların "Allah razı olsun" demelerinin kendisini mutlu ettiğini belirterek 14 yılda 8 bin 500 ağaç diken ve 20 bin ağaç dikmeyi hedefleyen 70 yaşındaki Selim Petek'in hikayesini İhlas Haber Ajansı duyurmuştu. Haberin servis edilmesinin ardından birçok kişi Petek'e teşekkür etti.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli sosyal medya hesabı üzerinden, 70 yaşındaki Petek'e hem teşekkür hem de dua etti. Paylaşımında İhlas Haber Ajansı'nın haber ve fotoğraflarına yer veren Pakdemirli mesajında şunlara değindi. "Tek başına 8 bin 500 ağaç dikti. Geleceğe nefes oldu. 'gölgesinde oturanlar Allah razı olsun desin ana yeter' diyor. Allah razı olsun Selim amca"

Ömrünün kalan kısmını ve tüm gelirini ağaç dikmeye adayan Petek, Bakan'ın duasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirip, "Bakan beyin mesajını öğrenince çok mutlu oldum. Allah ondan da razı olsun. Beni çok mutlu etti." dedi.

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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