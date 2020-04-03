70'lik çınarlardan dayanışma kampanyasına destek
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Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Yerel

70'lik çınarlardan dayanışma kampanyasına destek

70'lik çınarlardan dayanışma kampanyasına destek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korona virüsle mücadele için 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na Yıldırımlı Aslanoğlu çifti de emekli maaşlarını vererek destek oldu.

03.04.2020 16:04 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:07

70'lik çınarlardan dayanışma kampanyasına destek

BURSA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korona virüsle mücadele için 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na Yıldırımlı Aslanoğlu çifti de emekli maaşlarını vererek destek oldu.

Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla mücadelesine destek olmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 maaş bağışlayarak başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' bağış kampanyasına Yıldırım ilçesindeki Davutkadı Mahallesi'nde yaşayan 77 yaşındaki İsmail Aslanoğlu ile 75 yaşındaki Fatma Aslanoğlu da emekli maaşlarını bağışlayarak destek verdi. İsmail ve Fatma Aslanoğlu çifti, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile görüşerek kampanyaya destek olmak istediklerini belirtti. Bunun üzerine Başkan Yılmaz'da, Davutkadı Mahalle Muhtarı Bayram Demir'i arayarak koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan Aslanoğlu çiftine yardımcı olmasını istedi. Muhtar Bayram Demir'in refakatinde emekli maaşlarını bankaya götürerek kampanya hesabına yatıran Aslanoğlu çifti, makbuzlarını alarak evlerine döndü.

'Birlik ve beraberlik işin besmelesidir'

Aslanoğlu çiftini görüntülü arayarak 'Milli Dayanışma Kampanyası'na katıldıkları için teşekkür eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Biz Türk milleti olarak en zor günlerde 7'den 70'e kenetlenmeyi başaran bir milletiz. Devletimiz ve milletimiz el ele olduğu sürece hem kendi yaralarımızı sararız hem de tüm dünyadaki mazlumlara yardım etmeye devam ederiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da arkasında böyle bir millet oldukça, böyle bir milletin evlatları oldukça çok daha cesurca, çok daha azimle, gayretle çalışmaya devam edecek. Allah razı olsun kendisinden, Rabbim sizlerin de ömrünü uzun etsin inşallah. Milli Dayanışma Kampanyasına katıldığınız için hem size hem de teyzeme çok teşekkür ediyorum. Allah hayrınızı kabul etsin, birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Şu virüs sıkıntısını atlatalım en kısa zamanda çayınızı içmeye de geleceğiz" diye konuştu.

'Bu süreci birlikte atlatacağız'

Çorbada kendilerinin de tuzunun bulunmasını istediklerini belirten İsmail Aslanoğlu ise, "Allah devletimize, milletimize zeval vermesin, en kısa sürede bu salgını tüm dünya ülkelerinin, İslam ümmetinin başından def eylesin. Devletimize milletimize bizimde katkımız olsun diye böyle bir yardımda bulunduk. Allah işinizde yardımcı olsun, kolaylıklar versin bütün çalışanlara, sağlık çalışanlarının Allah yardımcısı olsun. Bu süreci inşallah en kısa sürede atlatacağız" ifadelerini kullandı.

70'lik çınarlardan dayanışma kampanyasına destek

Kaynak: İHA

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70'lik çınarlardan dayanışma kampanyasına destek
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