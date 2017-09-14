70'lerin Honda Efsanesi Geri Dönüyor!

Bazı araçların zamanının asla geçmediği kesin ve ilk nesil Honda CVCC de bu araçlardan biri. Küçük kasası ile 1970'lerin büyük Amerikan arabalarına kafa tutan bu araç, kısa bir süre içerisinde klasik olmayı başarmıştı. Bu yüzden de firmanın geçmişine bakarak bir kez daha bu aracı piyasaya sunmaya karar vermesine şaşırmamak lazım.



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Urban EV Concept adı ile ortaya çıkan yeni araç, Honda'nın tüm endüstrinin elektrikli araçlara yönelme kararına cevabı. Frankfurt otomobil fuarında Honda CEO'su Takahiro Hachico, bu küçük aracı tanıttı ve aracın 2019 yılında Avrupa'ya sunulacağını duyurdu.



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Araba, özel EV platformunun bir parçası olacak ve Power Manager Concept ile sadece aracı şarjlı halde tutmayacak, aynı zamanda da gerektiği zamanlarda evinize enerji sağlayacak ve fazla enerjiyi şehir hattına satabilecek. Power Manager'ın 2020 yılında Fransa'nın bazı kısımlarında test edilmeye başlanacağı tahmin ediliyor.



Aracın menzili hakkında ise henüz bir açıklama yok...





















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