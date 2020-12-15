70'lerden günümüze bir başarı öyküsü
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70'lerden günümüze bir başarı öyküsü

15.12.2020 18:13 | Son Güncelleme: 15.12.2020 18:17
70'lerden günümüze bir başarı öyküsü

İnan, üçüncü romanında 1970'li yıllardan günümüze dek uzanan bir başarı öyküsünde sadece hızla yükselen bir şarkıcıyı değil Türk halk müziğini, Anadolu'nun renklerini ve Türkiye'nin dönüşümünü de anlatıyor.

İnan, üçüncü romanında 1970'li yıllardan günümüze dek uzanan bir başarı öyküsünde sadece hızla yükselen bir şarkıcıyı değil Türk halk müziğini, Anadolu'nun renklerini ve Türkiye'nin dönüşümünü de anlatıyor.

"70'li, 80'li, 90'lı yılların Türk halk müziğimizin Recep Kaymak, Şakir Öner Günhan, Sevim Seçkin gibi önemli sanatçılarıyla uzun yıllardır komşuluk yapıyorum. Anıları, yaşadıkları zamanın atmosferi normal insanlar için sıradışı. Yazmamak olmazdı," diyen yazar, Turan Demir karakterinin yaratılmasında Recep Kaymak'tan esinlendiğini de belirtti. Fakat İnan, kitabında anlatılanların kurgu olduğuna da vurguladı.

Biliyordu Dönmeyecektim, Mona Roman tarafından yayınlandı.

Kaynak: Hürriyet

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