Son dakika haberi | 70 küçükbaş hayvanı çaldılar, 33 gün sonra yakalandılar
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Son dakika haberi | 70 küçükbaş hayvanı çaldılar, 33 gün sonra yakalandılar

04.03.2021 09:18 | Son Güncelleme: 04.03.2021 09:28
Son dakika haberi | 70 küçükbaş hayvanı çaldılar, 33 gün sonra yakalandılar

Bir son dakika haberine göre İZMİR'in Torbalı ilçesinde bir ahırdan 70 küçükbaş hayvan çalan 2 şüpheli, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından 33 gün sonra yakalandı.

İZMİR'in Torbalı ilçesinde bir ahırdan 70 küçükbaş hayvan çalan 2 şüpheli, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından 33 gün sonra yakalandı. Şüphelilerden birinin 11 ayrı suçtan kaydı, diğerinin de 8 ayrı suçtan sabıkası bulunduğu ortaya çıktı.

Torbalı ilçesi kırsal Dirmil Mahallesi'ndeki bir ahırdan 27 Ocak günü, 70 koyun çalındı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, hırsızlığın ardından başlattığı çalışmada şüphelilerin H.A. ve M.A. olduğunu saptadı. 2 şüpheli 1 Mart  günü adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Çalınan hayvanlar da bulunarak, sahibine teslim edildi. 

Şüphelilerden M.A.'nın hayvan hırsızlığı, göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, hırsızlık malını satın almak suçlarından toplam 11 kaydı, H.A.'nın da benzer suçlardan 8 sabıkası bulunduğu belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A. tutuklandı, H.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haberi | 70 küçükbaş hayvanı çaldılar, 33 gün sonra yakalandılar
Son dakika haberi | 70 küçükbaş hayvanı çaldılar, 33 gün sonra yakalandılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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