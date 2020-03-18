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Boyabat, Ekonomi

70 kişi istihdam edilecek

Boyabat Belediyesi Kültür Merkezi'nin altında hizmete açılması planlanan tekstil atölyesi ile ilgili ihale gerçekleştirildi.

18.03.2020 16:49 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:49
70 kişi istihdam edilecek

Boyabat Belediyesi Kültür Merkezi'nin altında hizmete açılması planlanan tekstil atölyesi ile ilgili ihale gerçekleştirildi.

Kültür Merkezi'nin alt kısmındaki 1138 metre kare alan için encümen kararı ile açık teklif usulü yapılan ihale Nihat Kekeç'te kalarak, yıllık 43 bin TL + KDV kira bedelinde anlaşıldı. Yurt içi ve yurt dışı piyasalarına ürün sağlayacak ve gömlek üzerine üretim yapacak olan firmada; ilk etapta 70, ilerleyen süreçte de 120 kişiye istihdam sağlanması bekleniyor.

Yapılan ihaleden sonra konuşan Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, "Mülkiyeti Belediyemizde olan Kültür Merkezi'nin altındaki 1138 metre kare alanımızı, encümen kararı ile açık teklif usulü ihaleye çıkardık. İhalemiz 43 bin TL +KDV ile Nihat Kekeç'te kaldı. İhale birimimizin araştırmasından sonra sözleşme imzalanarak yer teslimi yapılacak. 15-20 gün içerisinde de yaklaşık 70 kişiyle Boyabatımızın istihdamına katkıda bulunacak kendisi. Boyabat'ı çok sevdiğini ve çalışkan bir yapısı olduğunu en başından beri söyleyen kendilerine ilçemizi tercih ettiği için teşekkür ediyor, bol kazançlar diliyoruz. Encümen üyelerimize de katkı ve katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Boyabat'ımıza hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - SİNOP

Kaynak: İHA

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