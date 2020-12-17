70 kilometre hızla paten yolculuğu kamerada
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70 kilometre hızla paten yolculuğu kamerada

17.12.2020 10:09 | Son Güncelleme: 17.12.2020 10:31

Pendik'te otobüsün arkasına takılarak patenle seyahat eden gencin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Pendik'te otobüsün arkasına takılarak patenle seyahat eden gencin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı. Gencin otobüsün arkasına tutunarak yaklaşık 70 kilometre hız ile yolculuk etmesi yürekleri ağza getirdi.

Güzelyalı'da seyir halinde olan bir otobüsün arkasına tutunarak patenle yolculuk yapan genç, yürekleri ağza getirdi. Gencin tehlikeli yolculuğu bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. E5 Güzelyalı mevki'inde geçtiğimiz günlerde seyir halinde olan bir halk otobüsünün arkasına tutunarak yolculuk yapan patenli bir genç, hem kendi hayatını hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attı. Patenli genç, uzun süre otobüsün arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Bir sürücü tarafından kaydedilen görüntülerde gencin yaklaşık 70 kilometre hızla otobüsün arkasında tutunarak yolculuk etmesi dikkat çekti.

(Halit Arslan/İHA)

70 kilometre hızla paten yolculuğu kamerada
70 kilometre hızla paten yolculuğu kamerada
70 kilometre hızla paten yolculuğu kamerada
70 kilometre hızla paten yolculuğu kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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