MERSİN (İHA) - - 70 kamyon kar taşındı, çocuklar kar festivalinde doyasıya eğlendi

Mersin Erdemli'de belediye ekipleri tarafından sahil kenarına getirilen 70 kamyon kar ile festival düzenlendi çocuklar doyasıya eğlendi

MERSİN - Mersin Erdemli'de belediye ekipleri tarafından sahil kenarına getirilen 70 kamyon kar ile festival düzenlendi çocuklar doyasıya eğlendi.

Erdemli Belediyesi tarafından çocuklara sömestr tatili etkinliği olarak sahil kenarında Dr. Devlet Bahçeli Meydanında '3. Kar Festivali" düzenlendi. Erdemli merkezine kar yağmaması nedeniyle, 30 kilometre uzakta torosların eteğinden meydana 70 kamyon ile 500 ton civarında kar taşındı. Dün akşam üzeri başlayan ve sabahın ilk ışıklarına kadar süren taşıma işleminin ardından festival alanında çocukların oyunu için kar hazır hale getirildi. Binlerce çocuk bugün festival alanına akın ederek doyasıya karla oynamanın tadını çıkarıp, sucuk ekmek yedi. Çocukların çoğunluğu kar topu savaşı yaparken, bazıları da kardan adam yapıp, poşet ve deniz simitleri ile kaymayı tercih etti. Aileler de çocuklarıyla karla oynadı, etkinlik nedeniyle de Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'ya teşekkür etti.

Üçüncü kar şenliğini düzenlediklerini anımsatan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, binlerce gencin tatilde olması dolayısıyla, tatil hediyesi olarak bu etkinliği gerçekleştirdiklerini aktardı.

Özellikle 30 kilometre yukarıda yağan kara gidemeyen gençlere karın yanında sucuk partisi düzenlediklerini de ifade eden Başkan Tollu," Erdemli deyince dışarıdaki insanların algısı şu, sadece Erdemli'de deniz var, kum var, güneş var diye düşünülür ama Erdemli'den 30 kilometre yukarıya gittiğimiz zaman bir metre kar var şuanda. Tamamı Erdemli sınırları içerisinde bu güzelliklerin. Şuanda denizin, kumun güneşin yanında bir de Erdemli'mizi karla buluşturduk. Özellikle tatilde kara gidemeyen gençlerimiz için karı gençlerimizin ayağına getirdik. Hafta sonunda özellikle insanlarımız yukarılara 10 santimetre kar yağsa kar da sucuk yemeye giderler. Kar ve sucuğu biz Erdemli merkezinde Dr. Devlet Bahçeli meydanında gençlerimizin ayağına getirdik. Gençlerimizin güzel bir tatil yapması için elimizden gelen her türlü gayreti sarf ediyoruz"dedi.

Etkinliği katılan çocuklarda doyasıya eğlendiklerini hem karla oynayıp hem de sucuk ekmek yediklerini kaydetti.