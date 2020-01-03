70 Hava Harp Okulu öğrencisi müebbet hapis cezasına çarptırıldı

03.01.2020 16:39 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:39

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 72 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. 70 eski Hava Harp Okulu öğrencisi müebbet cezasına çarptırılırken mahkeme 2 er hakkında ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.



İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Bakırköy Adalet Sarayı Konferans Salonu'nda yapılan duruşmaya, 14'ü tutuklu, biri tutuksuz 15 sanık katıldı. Cumhurbaşkanlığı ve TBMM avukatları da duruşmada hazır bulundu. Euronews.com'da Görüntüle