70 GÜN SONRA SOSYAL MESAFELİ YÜRÜYÜŞTE DOĞAYLA BULUŞTULAR
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70 GÜN SONRA SOSYAL MESAFELİ YÜRÜYÜŞTE DOĞAYLA BULUŞTULAR

ADANA'da koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen doğa yürüyüşleri, normalleşme süreciyle sosyal mesafeler korunarak kontrollü olarak yeniden başladı.

70 GÜN SONRA SOSYAL MESAFELİ YÜRÜYÜŞTE DOĞAYLA BULUŞTULAR
03.06.2020 08:54 | Son Güncelleme: 03.06.2020 08:54

ADANA'da koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen doğa yürüyüşleri, normalleşme süreciyle sosyal mesafeler korunarak kontrollü olarak yeniden başladı.

Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS), Kozan ilçesinin Göller Yaylası ile Feke ilçesinin Tapan Yaylası arasında kalan Hopka Dağı'nda tarih ve doğa yürüyüşü etkinliği düzenledi. Katılımcıların ateş ölçümleri, araçlarda yüzde 50 doluluk, maske kullanımı ve fiziksel mesafe gibi kuralların uygulandığı etkinliğe çok sayıda doğasever katıldı. Rüzgar, yağmur ve doğa hareketlerinden dolayı, Kapadokya bölgesini andıran ilginç kaya oluşumlarına sahip bin 900 rakımlı Hopka Dağı'na çıkan doğa tutkunları, kantaron, kenger, dağ çayı, doğa nergisleri, papatya ve kekik gibi bahar çiçekleri arasında 12 kilometre yürüdü. Göller yaylasından başlayan doğa yürüyüşü, Büden Mağarası, Adam Kayaları, Palanın Yurdu, Ziyaret Tepe, Üç Oğlan kayası, Gelin Güven kayası, Kepez tepesi güzergahı üzerinden Akoluk Mahallesi'nde verilen mola ile son buldu.

70 GÜN SONRAKİ DOĞA BULUŞMASI

70 günlük bir aradan sonra yeniden doğayla baş başa bir gün geçiren kulüp üyeleri adına konuşan Kulüp Başkanı Mehmet Yakut, "Üyelerimiz müthiş bir şekilde doğayı özlemişler. Pandemi sürecindeki ilk doğa yürüyüşümüze büyük bir talep oldu, fakat çok katılımcının bazı sıkıntılara neden olacağını var sayarak bu yürüyüşü az ama öz sayıda bir ekiple yapmaya karar verdik. Planlama yaparken üyelerimiz arasında bulunan doktor, hemşire ve sağlık teknisyenlerinden oluşan bir ekip oluşturduk. Bu ekip, ateş ölçüm ve sosyal mesafe gibi tüm pandemi kurallarını uyguladı. Herkes doğada fiziksel mesafesini koruyarak yürüdü. Bahar gelmiş dağlarımıza, her taraf çiçek açmış mis gibi kokuyor, kekik kokuyor, arılar vızır vızır, kelebekler çıkmış, doğayı müthiş özlemişiz ki, büyük bir istekle yürüdük. Umarım normalleşme devam eder, bizde doğa yürüyüşlerine ara vermeyizö dedi.

Kulüp üyelerinden Nimet Ceylan'ın söylediği uzun hava ve türküler yürüyüş etkinliğine renk kattı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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