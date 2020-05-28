70 bin yavru sazan, İznik Gölü'ne bırakıldı
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70 bin yavru sazan, İznik Gölü'ne bırakıldı

TARIM ve Orman Bakanlığı'nın iç sulardaki balık varlıklarını yaşatmak ve artırmak amacıyla sürdürdüğü proje kapsamında, Bursa İl Tarım Müdürlüğü Su Ürünleri Şubesi tarafından İznik Gölü'ne 70 bin yavru sazan bırakıldı.

70 bin yavru sazan, İznik Gölü'ne bırakıldı
28.05.2020 16:02 | Son Güncelleme: 28.05.2020 16:05

TARIM ve Orman Bakanlığı'nın iç sulardaki balık varlıklarını yaşatmak ve artırmak amacıyla sürdürdüğü proje kapsamında, Bursa İl Tarım Müdürlüğü Su Ürünleri Şubesi tarafından İznik Gölü'ne 70 bin yavru sazan bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Bursa İl Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Su Ürünleri Şubesi tarafından, Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan Su Ürünleri Enstitüsü'nde yetiştirilen sazanlar, özel korumalı araçlarla birlikte Bursa'ya getirildi. Buradan iki ekip halinde Orhangazi ve İznik ilçelerine gönderilen 70 bin yavru sazan, iç sulardaki balık varlığını yaşatmak ve artırmak amacıyla İznik Gölü'ne bırakıldı.

Orhangazi ilçesinde Üreğil altındaki sahilden 40 bin yavru sazan Orhangazi İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürü Gürkan Kabul, Orhangazi Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Zelkif Bektaş ve Bursa İl Müdürlüğü'nde görevli personel tarafından göle bırakıldı. İznik ilçesinde de 30 bin yavru sazan göle salındı.BEKTAŞ: BAKANLIĞIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZOrhangazi Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Zelkif Bektaş, İznik Gölü'nde balık varlığının artırılması için mücadele verildiğini belirterek, "Bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığımızın çalışmaları var. Ayrıca avlanmanın yasak olduğu dönemlerde de hem İznik Bot Komutanlığı hem de Orhangazi İlçe Tarım Müdürlüğü'nün sıkı denetimleri sayesinde göldeki balık sayısı artmaya başladı. Bizler de balıkçılar olarak üzerimize düşeni yapıyoruz" dedi.

İznik Gölü'ne daha önce de yine Antalya'nın Kepez ilçesinde üretilen yayın yavruları bırakılmıştı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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