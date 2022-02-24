70 bin TL'lik ziynet eşyası çalan 3 kadın yakalandı

KAYSERİ'de girdikleri evlerden 70 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldıkları belirlenen 3 kadın şüpheli, evlerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık için girdikleri evden 70 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayını H.K, D.K. ve S.S.G isimli kadınların yaptığını belirledi. Şüpheliler, evlerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.