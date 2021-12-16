İZMİR (İHA) - 70 bin liralık ziynet eşyası çalan kadın tutuklandı

İZMİR İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir evden 70 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı suçlamasıyla gözaltına alınan kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14 Aralık tarihinde Hürriyet Mahallesi'nde N.T. adlı bir kişinin, evinden yaklaşık 70 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalındığını söyleyerek şikayetçi olması üzerine çalışma başlattı. Ekipler tarafından olay yerinde yapılan araştırma ve incelemeler sonucu hırsızlık olayını Z.G. adlı bir kadının gerçekleştirdiği tespit edildi. Z.G.'nin adresini belirleyen ekipler, adli makamlardan alınan arama kararı ile şüphelinin adresinde arama yaptı.

Ziynet eşyaları bulundu

Jandarma ekipleri tarafından Z.G.'nin adresinde yapılan aramalarda, N.T.'ye ait olduğu belirlenen ziynet eşyaları ele geçirildi. Şüpheli Z.G., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Z.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.