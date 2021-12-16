70 bin liralık ziynet eşyası çalan kadın tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

70 bin liralık ziynet eşyası çalan kadın tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

70 bin liralık ziynet eşyası çalan kadın tutuklandıİZMİR İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir evden 70 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı suçlamasıyla gözaltına alınan kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İZMİR (İHA) - 70 bin liralık ziynet eşyası çalan kadın tutuklandı

İZMİR İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir evden 70 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı suçlamasıyla gözaltına alınan kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14 Aralık tarihinde Hürriyet Mahallesi'nde N.T. adlı bir kişinin, evinden yaklaşık 70 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalındığını söyleyerek şikayetçi olması üzerine çalışma başlattı. Ekipler tarafından olay yerinde yapılan araştırma ve incelemeler sonucu hırsızlık olayını Z.G. adlı bir kadının gerçekleştirdiği tespit edildi. Z.G.'nin adresini belirleyen ekipler, adli makamlardan alınan arama kararı ile şüphelinin adresinde arama yaptı.

Ziynet eşyaları bulundu

Jandarma ekipleri tarafından Z.G.'nin adresinde yapılan aramalarda, N.T.'ye ait olduğu belirlenen ziynet eşyaları ele geçirildi. Şüpheli Z.G., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Z.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

70 bin liralık ziynet eşyası çalan kadın tutuklandı

70 bin liralık ziynet eşyası çalan kadın tutuklandı

70 bin liralık ziynet eşyası çalan kadın tutuklandı

Bebeğin ağlamasını duyan komşular ekiplere haber verdi, içeri girilince anne asılı halde bulundu

Bebeğin ağlamasını duyan komşular ekiplere haber verdi, içeri girilince anne asılı halde bulundu

 Kocası tarafından öldüresiye dövülen kadın yerde hareketsiz halde bulundu

Kocası tarafından öldüresiye dövülen kadın yerde hareketsiz halde bulundu

 WhatsApp yazışmaları delil niteliğinde sayıldı: İşçiler tazminatsız işten çıkartıldı

WhatsApp yazışmaları delil niteliğinde sayıldı: İşçiler tazminatsız işten çıkartıldı

İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title