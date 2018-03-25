70 Bin Kit Çalışanı Taşeron Müjdesi Bekliyor

Türk-İş Genel Başkanı Atalay, "Kamudaki taşeron işçilerin kadroya geçiş süreci bir hafta sonra tamamlanacak ama hala KİT çalışanlarıyla ilgili çalışmanın ne olduğu bilinmiyor. 1 milyondan fazla insanın kadroya girdiği yerde 70 bin insanımızın kadroya alınmaması doğru ve adil değil." dedi.