70 Bin Kit Çalışanı Taşeron Müjdesi Bekliyor
Türk-İş Genel Başkanı Atalay, "Kamudaki taşeron işçilerin kadroya geçiş süreci bir hafta sonra tamamlanacak ama hala KİT çalışanlarıyla ilgili çalışmanın ne olduğu bilinmiyor.
Türk-İş Genel Başkanı Atalay, "Kamudaki taşeron işçilerin kadroya geçiş süreci bir hafta sonra tamamlanacak ama hala KİT çalışanlarıyla ilgili çalışmanın ne olduğu bilinmiyor. 1 milyondan fazla insanın kadroya girdiği yerde 70 bin insanımızın kadroya alınmaması doğru ve adil değil." dedi.
Kaynak: Dunya.com