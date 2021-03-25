70 bayan KADES uygulaması hakkında bilgi verildi
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70 bayan KADES uygulaması hakkında bilgi verildi

25.03.2021 11:08 | Son Güncelleme: 25.03.2021 11:37
70 bayan KADES uygulaması hakkında bilgi verildi

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce 70 bayan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulaması hakkında bilgi verildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce 70 bayan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulaması hakkında bilgi verildi.

Bilecik'te bayanların yoğunlukta çalıştığı bir fabrikada ekipler 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hakkında bilgi verildi. Ardından Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve acil durumlarda ilk akla gelecek acil müdahale uygulaması olan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) slayt filmi izletilmiştir. 70 bayanla Korona virüs (Covit-19) tedbirleri çerçevesinde 35'şer kişilik iki grup halinde yüz yüze yapılan bilgilendirme sonrası bir de broşür dağıldı.

Öte yandan KADES ile ilgili 4 afişin bahse konu fabrikanın yemekhane ve fabrikanın atölye girişine asılırken, akıllı telefon kullanan 65 bayanın cep telefonuna KADES uygulaması yüklendi. - BİLECİK

70 bayan KADES uygulaması hakkında bilgi verildi
70 bayan KADES uygulaması hakkında bilgi verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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