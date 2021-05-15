- 70, 80 ve 90'lı yılların eski malzemelerini toplayarak koleksiyon yaptı
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- 70, 80 ve 90'lı yılların eski malzemelerini toplayarak koleksiyon yaptı

İhlas Haber Ajansı / VAHİT ALDI - Haberler | Kültür Sanat

- 70, 80 ve 90'lı yılların eski malzemelerini toplayarak koleksiyon yaptı Kırşehir, Kayseri ve Ankara'dan yıllarca eski malzeme topladı Ankara'da yaşayan Kırşehir, Kayseri ve Türkiye'nin birçok coğrafyasını gezen Recep Uçar, 70, 80 ve 90'lı yılların eski iletişim araçlarını toplayarak...

- 70, 80 ve 90'lı yılların eski malzemelerini toplayarak koleksiyon yaptı

Kırşehir, Kayseri ve Ankara'dan yıllarca eski malzeme topladı

KIRŞEHİR - Ankara'da yaşayan Kırşehir, Kayseri ve Türkiye'nin birçok coğrafyasını gezen Recep Uçar, 70, 80 ve 90'lı yılların eski iletişim araçlarını toplayarak koleksiyon yapıyor.

1900'lü yıllara ait döneminin en modern iletişim araçlarından biri olan radyolar, İvedik'te yaşayan Recep Uçar'ın iş yerinin de raflarını süslüyor. 30 yıl önce para koleksiyonu ile eski iletişim araçları tutkusu başlayan Uçar, bin 500 farklı tipte radyo koleksiyonu sahibi oldu. Eski radyolar kadar gramofon, eski dönemlere ait oyuncaklar ve paralar, fotoğraf makineleri, kaset ve cd çalarlarda oluşturulan koleksiyonun en önemli parçalarını oluşturmakta. İş yerinde 70 ve 80'li yılların malzemelerinin ağırlığında olduğunu aktaran Recep Uçar, radyolar ağırlıklı koleksiyonunda 6 bin üzerinde eski malzeme biriktirdiğini söyledi.

Uçar, "30 yıldır koleksiyon yapmaktayım. Koleksiyonuma eski paraları biriktirerek başladım. Daha sonra evin radyosu, saati, gaz lambası gibi eski eşyaları biriktirmeye başladım. Antika pazarlarını gezdim. Malzeme toplayarak çok farklı ürünlerin de ortaya çıkmasını sağladım" dedi. Topladığı ürünlerin maddi değerlerinden ziyade manevi değerlerini önemsediğini aktaran Uçar, "Koleksiyonumda para ile toplanmayacak derecede değeri olan ürünler var. Para ile bulunamayacak radyo ve plakçalarlar var. Farklı şekillerde analog radyoları bulmakta çok zor. Şuan bin 500 civarında radyo sahibiyim. 1800'li yıllarda yapılmış gramofonum da var. Para koleksiyonu ile başlayıp bu hale geldik" diye konuştu.

Uçar, hayatının ilerleyen dönemlerinde ise topladığı eserlerden müze oluşturmak istiyor.

- 70, 80 ve 90'lı yılların eski malzemelerini toplayarak koleksiyon yaptı
- 70, 80 ve 90'lı yılların eski malzemelerini toplayarak koleksiyon yaptı
- 70, 80 ve 90'lı yılların eski malzemelerini toplayarak koleksiyon yaptı
- 70, 80 ve 90'lı yılların eski malzemelerini toplayarak koleksiyon yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VAHİT ALDI

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