7 yıldır husumetli olan aileler barıştırıldı
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7 yıldır husumetli olan aileler barıştırıldı

7 yıldır husumetli olan aileler barıştırıldı
Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da 7 yıldır husumetli olan Abur ve Bardak aileleri, düzenlenen törenle barıştırıldı.

ŞANLIURFA'da 7 yıldır husumetli olan Abur ve Bardak aileleri, düzenlenen törenle barıştırıldı.

Abur ve Bardak ailesi fertleri arasında 7 yıl önce çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü. Kavganın ardından iki aile arasında başlayan husumetin bitirilmesi için Haltanlı Aşiret Dernek Başkanı Erol Günbay devreye girdi. İki ailenin ileri gelenleriyle görüşen Günbay, tarafları barışmaya ikna etti. Aile fertleri bugün Vali Yardımcısı Mustafa Akın'ın da katıldığı barış yemeğinde bir araya gelerek, aralarındaki husumetlerini sonlandırdıklarını ilan etti.Vali Yardımcısı Akın, benzer acı olayların yaşanmaması temennisinde bulunarak, "Barışa katkıda bulunanlara teşekkür ediyorum. Burada sağlanan barış, her iki aileye de hayırlı olsun. Barış yemeği vesilesi ile her iki aile arasında bu zamana kadar bir soğukluğun giderilmesi gerçekleştirildi. Ben her iki aileye böyle bir adım attıkları için teşekkür ediyorum" dedi.


7 yıldır husumetli olan aileler barıştırıldı
7 yıldır husumetli olan aileler barıştırıldı
7 yıldır husumetli olan aileler barıştırıldı
7 yıldır husumetli olan aileler barıştırıldı
7 yıldır husumetli olan aileler barıştırıldı
7 yıldır husumetli olan aileler barıştırıldı
7 yıldır husumetli olan aileler barıştırıldı
7 yıldır husumetli olan aileler barıştırıldı
7 yıldır husumetli olan aileler barıştırıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul

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