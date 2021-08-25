7 yıldır eğitime tam destek
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7 yıldır eğitime tam destek

7 yıldır eğitime tam destek
Bültenler - Haberler | Güncel

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, 500 bin kişinin yaşadığı Karabağlar'da özellikle eğitim ve sağlığa ayrı bir önem veriyor.

7 yıl önce, "Eğitim ve sağlıktan tasarruf olmaz" anlayışıyla ilçe halkına hizmet etmeye başlayan Başkan Selvitopu, kentin diğer hizmetlerinin yanında eğitimi de oldukça önemsiyor. Belediye, pandemi sürecinde bile eğitime desteğini hiç aksatmadı.

Karabağlar Belediyesi, ilk olarak ilçedeki 110 yakın okulda,öğrencilerin daha sağlıklı eğitim almasını sağlamak ve fiziki ortamlarını iyileştirmek amacıyla okullara imkanlar ölçüsünde bakım, onarım desteği verdi. Okulların dış ve iç cephelerinin boyanması, su elektrik tesisatı onarımı, iç kapıların yenilenmesi, bahçe korkuluk demirlerinin yenilenmesi gibi çalışmalarda bulunan belediye birimleri, 7 yıldır söz konusu çalışmaları aralıksız sürdürdü.

27 bin 750 öğrenciye kırtasiye seti

Tüm bu yardımların yanı sıra 2014 yılından bugüne kadar 27 bin 750 öğrenciye kırtasiye seti yardımı yapıldı. Karabağlar Belediyesi pandemi sürecinde de eğitimin aksamaması, öğrencilerin mağdur olmaması için seferber oldu ve 226 öğrenciye online eğitim için tablet ve ücretsiz internet hizmeti verdi. Yaptığı hizmetlerle halkın yanında olmaya devam eden Karabağlar Belediyesi,bu yıl da ilçedeki okulların bakım, onarımı çalışmalarına devam edecek. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen ve yaklaşık 1 milyon liraya ihalesi tamamlanan hizmet alımı ile birlikte okulların fiziki koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar hemen başlayacak.

KARBEM'de eğitim aksamadı

İlçedeki sosyo-ekonomik yetersizliği olan ailelerin çocuklarına destek amacıyla kurulan Karabağlar Belediyesi Eğitim Merkezi (KARBEM) de pandemi sürecinde çalışmalarını hiç aksatmadı. Pandemiyle birlikte zaman zaman yüz yüze eğitime devam edilirken, kapanma dönemlerinde öğrencilere online eğitim desteği sağlandı ve öğrencilerin lise, üniversite sınavlarına sorunsuz bir biçimde hazırlanmalarına olanak tanındı.

"Eğitim kart" geliyor

Geleceğe daha bilinçli, daha eğitimli kuşaklar yetiştirilmesine destek olmayı sürdüren Karabağlar Belediyesi, eğitim alanında her geçen gün yeni adımlar atarak hizmet ağını genişletiyor. Belediye, İzmir Kitap ve Kırtasiyeciler Odası ile yaptığı protokol sonucu, önümüzdeki günlerde ilköğretime yeni başlayacak olan 3 bin 500 öğrenciye "Eğitim Kart" vermeye hazırlanıyor. Söz konusu kart ile öğrenciler, ilçe sınırlarında belirlenen kırtasiyelerden kartlarına yüklenen limit ölçüsünde eğitim ve kırtasiye hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecekler.

Eğitime destek sürecek

Karabağlar Belediyesi'nin imkanlar ölçüsünde eğitime desteğinin süreceğini vurgulayan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, "eğitimden ve sağlıktan tasarruf olmaz" sözünü bir kez daha hatırlattı. Başkan Selvitopu, Karabağlar'da yaşayan 500 bin insana eşit hizmet götürmeye çalıştıklarını da dile getirerek yeni eğitim öğretim döneminde öğrencilere başarılar diledi.

Kaynak: Bültenler

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