7 yıldır çürük raporu bulunan Araban Hükümet Konağı korkutuyor
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7 yıldır çürük raporu bulunan Araban Hükümet Konağı korkutuyor

27.11.2020 15:42 | Son Güncelleme: 27.11.2020 15:47
7 yıldır çürük raporu bulunan Araban Hükümet Konağı korkutuyor

1977 yılında yapılan, 2013 yılında da çürük raporu verilen ve her gün yüzlerce vatandaşın kullandığı Araban Hükümet Konağı, Malatya'da yaşanan 4,7'lik depremin ardından binanın sarsılması vatandaşlarda paniğe neden oldu.

1977 yılında yapılan, 2013 yılında da çürük raporu verilen ve her gün yüzlerce vatandaşın kullandığı Araban Hükümet Konağı, Malatya'da yaşanan 4,7'lik depremin ardından binanın sarsılması vatandaşlarda paniğe neden oldu.

İzmir depreminin yaralarının sarılmaya devam ederken bugün Malatya'da yaşanan 4,7'lik depremle sarsıldı. Çevre illerde hissedilen deprem, Araban'da bulunan ve 2013 yılında da çürük raporu verilen Hükümet Konağında paniğe neden oldu. Yaklaşık 50 personelin çalıştığı ve yüzlerce vatandaşın kullanmak zorunda kaldığı bina her an çökme tehlikesiyle karşı karşıya.

7 yıldır çürük raporu var

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1977 yılında yapılmış olan Araban Hükümet Konağına, 2013 yılında yetkililer tarafından çürük raporu verildi. 7 yıldır çürük raporu olmasına rağmen aktif olarak kullanılan Hükümet Konağı Malatya'da yaşanan 4,7'lik depremin Araban'da da hissedilmesinin ardından vatandaşlarda ve personellerde paniğe ve korkuya neden oldu.

"Konak en ufak depremde beşik gibi sallanıyor"

Yaşanan en ufak sarsıntıda bile paniğe neden olan konağın yıkılmasını isteyen vatandaşlar, " Doğu Anadolu fay hattının geçtiği Araban ilçesinde her depremde Hükümet Konağı beşik gibi sallanıyor. Bir gün bir depremin birinde çökmesi muhtemel olan ve 7 yıldan beri de çürük raporu bulunan Araban ilçesi Hükümet Konağı'nın biran önce yıkılıp yenisinin yapılması için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yetkililerden destek istiyoruz" diye konuştular. - GAZİANTEP

7 yıldır çürük raporu bulunan Araban Hükümet Konağı korkutuyor
7 yıldır çürük raporu bulunan Araban Hükümet Konağı korkutuyor
7 yıldır çürük raporu bulunan Araban Hükümet Konağı korkutuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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