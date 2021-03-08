7 yıldır aranıyordu
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7 yıldır aranıyordu

08.03.2021 14:26 | Son Güncelleme: 08.03.2021 14:31
7 yıldır aranıyordu

Mersin'de çocuğun cinsel istismarı olayının firarisi olarak aranan ve 51 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Mersin'de çocuğun cinsel istismarı olayının firarisi olarak aranan ve 51 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, 30 Aralık 2014 tarihinde Mersin'de meydana gelen çocuğun nitelikli cinsel istismarı olayından aranan Z.G.'nin, kentte bir adreste kaldığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 7 yıldır aranan ve hakkında 51 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulanan şüpheliyi, şafak operasyonuyla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MERSİN

7 yıldır aranıyordu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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