7 yıl önce işlenen cinayette kardeşe ağırlaştırılmış müebbet istemi

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de 7 yıl önce pompalı tüfekle öldürülen Cemal Uzun'un (40) cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınıp tutuklanan Nuri Uzun hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı.

Olay, 3 Haziran 2014'te Sarıoğlan ilçesi Palas Mahallesi'nde meydana geldi. Cemal Uzun'un evine giren Kar maskeli kişiler, olay tarihinden iki hafta önce nişanlanan kızı Adeviye Uzun'un (15) altınlarını çalmaya kalkıştı. Bu sırada Adeviye Uzun, kolundan ve karnından bıçaklandı. Boğuşma sesleri üzerine yatak odasından çıkan Cemal Uzun çıkan arbedede pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Adeviye Uzun, tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. O dönem olayla ilgili yürütülen soruşturmada şüphelilere ulaşılamadı.

Önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak olan Nuri Uzun'un yargılandığı davada, yengesi Fadime, eşi Nejla ve yeğeni Adeviye tanık olarak dinlenecek.

Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun - Son Dakika Haberleri

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