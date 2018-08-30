7 Yıl Önce 60 Tavukla Başladı, Şimdi Parmakla Gösteriliyor

Ordu'da bir kişi 7 yıl önce 60 tavukla başladığı köy tavukçuluğu işinde azmi ve başarısıyla parmakla gösteriliyor.

Kabadüz ilçesinde yaşayan Şenel Korkmaz, 60 tavukla başladığı işinde azmi ve başarısıyla adından söz ettirmeyi başarırken, çevresine de örnek oldu. Korkmaz, sayesinde bir mahalle yok olan köy tavukçuluğu yeniden hayat buldu.

Yıllarca yurt dışında yaşayan Şenel Korkmaz, memleketine kesin dönüş yaparak köy tavukçuluğuna başladı. Geçen sürede köy tavukçuluğu işinde büyük başarı yakalayan Korkmaz, şimdilerde yüzlerce tavuğuna baba şefkatinde ilgi gösteriyor.

İlçenin Karakiraz Mahallesi'nde yaşayan Şenel Korkmaz, köy tavukçuluğu ve yumurtacılığı işine 7 yıl önce girdiğini söyledi. Daha öncesinde tavuk yetiştiriciliğiyle ilgili hiçbir tecrübesi olmadığını dile getiren Korkmaz, "Yurt dışından kesin dönüş yaparak 2011 yılında köyümde 60 tavukla köy tavukçuluğuna başladım. Bu işe başladığımda köy tavukçuluğuyla ilgili hiçbir şey bilmiyordum. Bilgi ve birikimim arttıkça 60 tavuk, yıllar geçtikçe arttı ve bugünkü hale geldi" dedi.

İşinin birçok kişiye örnek olduğunu kaydeden Korkmaz, "Mahallemde yaptığım köy tavukçuluğuyla yok olan köy tavukçuluğu yeniden canlandı. Mahallemde neredeyse tüm komşularım 5-10 tavukla köy tavukçuluğuna yeniden başladılar" diye konuştu.

Korkmaz, işinde başarılı ve birilerine örnek olmanın kendisini mutlu ettiğini sözlerine ekledi. - ORDU