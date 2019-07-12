7 yıl hapis cezası alan sosyal medya fenomeni Pucca kim ve anlamı ne?
Sosyal medyada "Pucca" takma isimini kullanan Pınar Karagöz "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme" suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Sosyal medyada "Pucca" takma isimini kullanan Pınar Karagöz "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme" suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
'Burry' takma adını kullanan şarkıcı Burak Aydoğduoğlu'nun "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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