7 yıl çocuk özlemi çeken çift, yeni yılı dördüzleri ile karşıladı

İZMİR'de 7 yıl çocuk özlemi çeken Meltem (33) ve Uğur Öztaş (32), yeni yılda dördüz bebeklerine kavuştu. Öztaş çifti, erken dünyaya geldikleri için uzun süre kuvözde kalan 3'ü erkek, 1'i kız bebeklerini yeni yılda kucaklarına aldı.

Buca ilçesinde yaşayan ev kadını Meltem Öztaş ve matbaa işiyle uğraşan Uğur Öztaş, daha önce çok istemelerine ve karşın, 7 yıl çocuk özlemi çekti. En son, fonksiyonel tıp yöntemiyle hamile kalan Meltem Öztaş, 7 Eylül'de dördüz bebeklerini dünyaya getirdi. Karnında enfeksiyon çıktığı için erken doğumla dünyaya gelen 3'ü erkek 1'i kız olan dördüzlere Talha, Eymen, Alparslan ve Zeynep isimleri verildi. 28 haftalık doğan bebeklerden biri 79, diğerleri ise 91, 104 ve 106 gün kuvözde kaldı. Öztaş çifti, bu sürecin ardından yeni yılda kucaklarına aldıkları dördüzlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.