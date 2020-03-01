7 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs polis ekiplerine yakalandı
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7 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs polis ekiplerine yakalandı

Kocaeli'de 7 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

01.03.2020 19:55 | Son Güncelleme: 01.03.2020 19:55
7 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs polis ekiplerine yakalandı

'de 7 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs, ekiplerince yakalandı. Tutuklanan şahıs cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre Kocaeli ekipleri rutin uygulamalar kapsamında yaptıkları denetimlerde kimlik kontrolü yaptıkları H.E.G.'in hırsızlık suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası ile arandığını tespit etti. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemleri sonrasında sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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