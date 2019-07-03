7 yaşındaki Uğur tekerlekli sandalyesine kavuştu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da fiziksel engelli 7 yaşındaki Uğur Kemik'e, Çocuklar Üşümesin Platformu tarafından tekerlekli sandalye hediye edildi.

Diyarbakır'ın Karacadağ bölgesinde yaşayan 7 yaşındaki Uğur Kemik, küçük yaşta geçirdiği havale sonucu yürüme ve konuşma yetisini kaybetti. Yardıma muhtaç olan aile, Çocuklar Üşümesin Platformu üyelerine mesaj yoluyla ulaştı. Çocuklarının durumunu aktaran aile, tekerlekli sandalyeye ihtiyaçları olduğunu üyelerle paylaştı. Platform üyeleri, bir gönüllünün desteğiyle aldıkları tekerlekli sandalyeyi Uğur'a hediye etti. Uğur'un sevinci gözlerinden okunurken, aile hem yardımsevere hem de platform üyelerine teşekkür etti.

Kaynak: İHA