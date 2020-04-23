7 yaşındaki Saliha, kumbarasındaki 100 lirayı kampanyaya bağışladı BOLU'da, 7 yaşındaki Saliha Dursun kumbarasında biriktirdiği 100 lirayı, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

BOLU'da, 7 yaşındaki Saliha Dursun kumbarasında biriktirdiği 100 lirayı, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Borazanlar mahallesi Sarmaşık sokakta yaşayan Saliha Dursun, kumbarasında biriktirdiği parasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak istedi. Dursun, kumbarasındaki 100 lirayı evlerine gelen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Koçyiğit'e teslim etti. Saliha, "Bizim de millete bir faydamız olsun diye harçlıklarımı bağışladım" derken, para kampanya hesabına yatırıldı.

Kaynak: DHA