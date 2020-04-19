7 Yaşındaki Mustafa kumbarasındaki 200 TL'yi kampanyaya bağışladı Amasya'da yaşayan 7 yaşındaki Mustafa Said Yazıcı, kumbarasında ok ve yay almak için biriktirdiği 200 TL'yi "biz bize yeteriz Türkiye'm" kampanyasına bağışladı.

Amasya'da yaşayan 7 yaşındaki Mustafa Said Yazıcı, kumbarasında ok ve yay almak için biriktirdiği 200 TL'yi "biz bize yeteriz Türkiye'm" kampanyasına bağışladı. Mustafa Said Yazıcı, "Ok ve yay almak için biriktiriyordum. Sonra Cumhurbaşkanımız bu kampanyayı başlatınca bende bu kampanyaya paramı vermek istedim" dedi. - AMASYA Kaynak: İHA