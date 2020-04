7 Yaşındaki Mustafa kampanyaya destek verdi, hayalindeki ok ve yaya kavuştu Amasya'da yaşayan 7 yaşındaki Mustafa Said Yazıcı, kumbarasında ok ve yay almak için biriktirdiği 200 TL'yi "Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası"na bağışladı.

Amasya'da yaşayan 7 yaşındaki Mustafa Said Yazıcı, kumbarasında ok ve yay almak için biriktirdiği 200 TL'yi "Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası"na bağışladı. Mustafa'nın bu duyarlı davranışı karşısında hayalindeki ok ve yayı Okçular Vakfı hediye etti.

7 Yaşındaki Mustafa Said Yazıcı, ok ve yay almak için biriktirdiği 200 TL'yi "Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası"na bağışlamasının ardından Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, 7 yaşındaki Mustafa'ya ok ve yay hediye etti.

Bu jest karşısında çok mutlu olan 7 Yaşındaki Mustafa Said Yazıcı, "Kumbaramda 200 lira biriktirmiştim, sonra Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan bu kampanyayı başlatınca ben de bu kampanyaya paramı vermek istedim. Sonra Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız ağabey beni görmüş, bana ok ve yay göndermiş, ona çok teşekkür ediyorum" dedi.

Baba Eyüp Yazıcı, "Oğlum Mustafa Said Yazıcı, kumbarasında 20 lira biriktirmişti. Biriktirme sebebi de okçuluğa çok merak ettiği için merakı olduğu için ok ve yay takımı almaktı. Cumhurbaşkanımızın biz bize yeteriz kampanyasını televizyonda duyunca babacığım ben bu paramı oraya vermek istiyorum, ihtiyaç sahiplerinde kullanılsın diye öneride bulundu, bende kabul ettim. Neticede paramız ulaştı ve akabinde Haydar Ali Yıldız Bey'in haberi olduktan sonra büyük bir jest yaparak, oğluma ok ve yay takımı göndermişler. Çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

7 yaşındaki Mustafa ok ve yayını ise elinden bir an bile bırakmıyor. - AMASYA

Kaynak: İHA