7 yaşındaki kuzenler sokakta buldukları hapları yutunca hastanelik oldu
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7 yaşındaki kuzenler sokakta buldukları hapları yutunca hastanelik oldu

7 yaşındaki kuzenler sokakta buldukları hapları yutunca hastanelik olduGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, sokakta buldukları hapları yutan, 7 yaşındaki kuzenler hastanelik oldu.

24.07.2020 18:34 | Son Güncelleme: 24.07.2020 19:16

7 yaşındaki kuzenler sokakta buldukları hapları yutunca hastanelik oldu

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, sokakta buldukları hapları yutan, 7 yaşındaki kuzenler hastanelik oldu.

Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sokakta oynayan 7 yaşındaki U.U.K. ile aynı yaştaki kuzeni Y.S.Y., yerde buldukları hapları merak edip, yuttu. Bir süre sonra rahatsızlanan çocuklar, hap yuttuklarını söyleyince aileleri, sağlık ekiplerinden yardım istedi.

İhbarla gelen ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kuzenler, acil servisteki ilk müdahalenin ardından Hatay'ın Samandağ ilçesindeki özel hastaneye sevk edildi.

7 yaşındaki kuzenler sokakta buldukları hapları yutunca hastanelik oldu

Kaynak: DHA

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