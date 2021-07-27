7 yaşındaki kızına gözcülük yaptıran hırsızlık şüphelisine ev hapsi
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7 yaşındaki kızına gözcülük yaptıran hırsızlık şüphelisine ev hapsi

7 yaşındaki kızına gözcülük yaptıran hırsızlık şüphelisine ev hapsi
Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR'de, 7 yaşındaki kızına gözcülük yaptırıp, apartmandaki 3 daireden yaklaşık 2 bin lira çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Hanife Ura, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ev hapsine çarptırıldı.

ESKİŞEHİR'de, 7 yaşındaki kızına gözcülük yaptırıp, apartmandaki 3 daireden yaklaşık 2 bin lira çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Hanife Ura, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ev hapsine çarptırıldı. 

Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi'nde geçen hafta apartmana giren Hanife Ura, kızına gözcülük yaptırıp, 3 daireden yaklaşık 2 bin lira çaldı. Ev sahiplerinin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yakalanarak, gözaltına alınan Ura, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Ura, ev hapsine çarptırıldı. Bolu'dan da 'hırsızlık' suçundan hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hanife Ura'nın ev hapsi kararının elektronik kelepçe takılarak, uygulanacağı öğrenildi.Kızına gözcülük yaptıran Hanife Ura'nın dairelere girdiği anlar ise apartmanın güvenlik kamerasına yansımıştı. Görüntülerde, kızıyla birlikte binaya giren Ura'nın uzun süre zillere bastığı, açan olmayınca kızına gözcülük yaptırıp, 30 saniyede çelik kapıları elindeki aparatla açarak, içeri girdiği görülmüştü. 


7 yaşındaki kızına gözcülük yaptıran hırsızlık şüphelisine ev hapsi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen

3 daireden hırsızlık yapan kadın, yakalanmamak için küçük kızını gözcü koydu
3 daireden hırsızlık yapan kadın, yakalanmamak için küçük kızını gözcü koydu
Kızına gözcülük yaptırıp, çelik kapıları 30 saniyede açan kadın kameralara yakalandı
Kızına gözcülük yaptırıp, çelik kapıları 30 saniyede açan kadın kameralara yakalandı
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