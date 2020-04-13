7 YAŞINDAKİ KIZ KUMBARASINDA BİRİKEN 532 LİRAYI 'BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM' KAMPANYASINA BAĞIŞLADI Haber: İstanbul DHAEyüpsultan'da yaşayan 7 yaşındaki Betül Nur Çelik, kumbarasında biriktirmiş olduğu harçlıklarını "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kapsamında bağışladı.

Haber: İstanbul DHA

Eyüpsultan'da yaşayan 7 yaşındaki Betül Nur Çelik, kumbarasında biriktirmiş olduğu harçlıklarını "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kapsamında bağışladı.

Eyüpsultan Pirinççi Mahallesi'nde yaşayan 7 yaşındaki Betül Nur Çelik, Eyüpsultan Kaymakamlığı Vefa Destek Hattını arayarak kumbarasında biriktirmiş olduğu harçlıklarını "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyası kapsamında ihtiyacı olanlara ulaştırmak istediğini kaydetti.

JANDARMA KUMBARAYI TESLİM ALDIKüçük kızın talebi üzerine Vefa Destek hattında görevli jandarmalar mahalle muhtarı Ali Yazıcı ile birlikte Betül Nur Çelik'in evine giderek kumbarayı teslim aldı. Çelik, kumbarası ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben yazdığı mektubu da jandarmaya teslim etti.

KUMBARASINDA 523.50 TL BİRİKTİRMİŞMuhtar ile birlikte kumbarayı açan jandarma kumbaradan çıkan parayı tek tek saydı. Çelik'in kumbarasında 523.50 TL "Biz Bize Yeteriz" kampanyası hesabına yatırıldı.

CUMHURBAŞKANINA YÖNELİK MEKTUP DA YAZDIJandarma, Çelik'in Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben yazdığı mektubu da açtı. Çelik'in mektubunda Cumhurbaşkanına hitaben, "Allah size uzun ömürler versin", "Söz konusu vatansa geresi teferruattır", "Biz bize yeteriz" sözlerine yer verdiği görüldü.

Görüntü dökümü: ----------------Jandarmanın gelişi-Çelik'in kumbarayı verişi-Paraların sayılması-Mektubun görüntüsü

-Genel ve detaylar

Kaynak: DHA