7 Yaşındaki Kız Çocuğu Susuzluktan Can Verdi

Yedi yaşındaki GuatemalaCumhuriyeti vatandaşı 7 yaşındaki Jackeline Caal Maquin 29 yaşındaki babası Nery Caal ile New Mexico eyelatindi sınırından Amerika Birleşik devletlerine giriş yaparken sınır muhavızları tarafından yakalandı. Yakalandıktan bir gün sonra susuzluktan hayatını kaybetti.

HASTANEYE KALDIRILMADI

İdidaye göre, kız çocuğu babası ve diğer göçmenler ile bir otobüse bindirildi. Kız çocuğu kusunca babası sınır muhafızlarına durumu bildirdi. Muhafızlar ise o anda kız için yapabilecek bir şey olmadığı kızı hastaneye kaldırmak yerine yollarına devam etti.

1 SAAT SONRA CAN VERDİ

Diğer kaçaklar ile beraber otobüse doldurulan kız çocuğu, fenalaşıp nefes alamamasına rağmen görevliler tarafından hastaneye kaldırılmadığı için bir saat sonra hayatını kaybetti.

"ÇÖLDE TEK BAŞINA ÖLECEKTİ"

ABDli yetkililer tarafından gereken önlemler alınmamış olsa çölde tek başına öleceğini söylediler.

KALBİ DURDU

Otobüs sınır karakoluna vardığında, sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine helikopter ile Texas'ta bir hastaneye kaldırılan küçük kızın yaklaşık bir saat sonra kalbi durdu. Yapılan müdahale ile kalbi tekrara çalışan kızın beyninde şişme meydana geldi ve ertesi sabah hayatını kaybetti.