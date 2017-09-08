7 Yaşındaki Kız Çocuğu Oyun Oynarken Altıncı Kattan Düştü

Adana'da, çocuklarını eve kilitleyip dışarı çıkan İran uyruklu anne ve babanın 7 yaşındaki kızı altıncı kattan düşerek ağır yaralandı.



Olay, akşam saat 19.20 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi 71393 Sokak'ta meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, İran uyruklu baba Mirza R. ve anne Merfej R. oğulları Ersam R. (14), Artin R. (3) ve 7 yaşındaki kızları Avin R.'yi eve kilitleyip dışarı çıktı. Çocuklar evde oyun oynadığı sırada, 7 yaşındaki Avin R. balkona çıktı. Balkonda dengesini kaybeden Avin R., altıncı kattan düştü. Durumu gören apartman sakinleri sağlık ve polis ekiplerini çağırdı. 7 yaşındaki kız çocuğu sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılırken, durumun ağır olduğu öğrenildi.



Olayı duyan acılı anne ve baba, koşarak apartmana geldiler. Anne ve baba sinir krizi geçirip gözyaşlarına boğulurken, komşuları güçlükle sakinleştirdi.



Polis olay hakkında soruşturma başlattı. - ADANA