7 yaşındaki Emir'in hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı
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7 yaşındaki Emir'in hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Esenyurt'ta 7 yaşındaki Emir Gülen'in hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

7 yaşındaki Emir'in hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı
05.06.2020 15:34 | Son Güncelleme: 05.06.2020 15:41

Esenyurt'ta 7 yaşındaki Emir Gülen'in hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde dün yaşanan olayda sokakta oyuncak arabasıyla oynayan 7 yaşındaki Emir Gülen, sokağa giren 34 YP 4276 plakalı ticari minibüsün altında kaldı. Hastaneye kaldırılan minik Emir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Minik Emir'in hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde sokağa giren minibüs sürücüsü, sağa dönmeye çalışıyor. Sürücü bu sırada fark etmediği minik çocuğu aracın altına alıyor. Çevredekilerin uyarısıyla çocuğu ezdiğini anlayan sürücü panikle araçtan iniyor. Küçük çocuğu kucaklayan sürücü, koşarak sağlık merkezine götürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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