7 yaşındaki çocuk ölümden döndü

24.11.2019 10:35 | Son Güncelleme: 24.11.2019 10:40

İnegöl ilçesinde yola fırlayan 7 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu ölümden döndü.



Olay, İnegöl ilçesindeki bir düğün salonunu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün salonundan koşarak bir anda yola fırlayan 7 yaşındaki H.İ.S., 16 KOZ 58 plakalı otomobilin altında kaldı. Çevredeki vatandaşlar yardımı ile kenarı alınan çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA