7 Yaşındaki Çocuk Denizde Boğuldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ailesiyle birlikte denize giren 7 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, Mehmet- Suade Gür çifti ve 7 yaşındaki çocukları Selim Gür tatil için Konya'dan Manavgat'a tatile geldi. Ailesiyle birlikte Side büyük plajda denize giren Selim Gür, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Ailesi ve çevredeki vatandaşların yardımıyla kıyıya çıkartılan Gür, olay yerine çağrılan ambulansla Özel Side Anadolu Hastanesine kaldırıldı. Çocuk, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Cumhuriyet savcısının hastanede yaptığı incelemenin ardından çocuğun cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp morguna gönderildi. - ANTALYA