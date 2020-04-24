7 yaşındaki çocuğun pilates topu isteğini polisler yerine getirdi Kastamonu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler kapsamında evinden çıkmayan 7 yaşındaki Eyman Gürel'in pilates topu talebini polisler yerine getirdi.

Kastamonu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler kapsamında evinden çıkmayan 7 yaşındaki Eyman Gürel'in pilates topu talebini polisler yerine getirdi.

Taşköprü ilçesi Gizlice Mahallesi'nde anneannesi Tülenay Barlas ile yaşayan Gürel, kısıtlama nedeniyle evden çıkamaması nedeniyle spor yapmak için 155'i arayarak pilates topu istedi.

Küçük çocuğun bu isteğini yerine getiren polisler, aldıkları topu Eyman'ın evine götürdü.

Ücretini ödemek isteyen küçük çocuğa polisler, topun devletin kendisine 23 Nisan hediyesi olduğunu belirterek ücretini almadı.

Tülenay Barlas polislere teşekkür ederek, "Torunum telefonla arayarak 'Spor yapmak istiyorum, evden çıkamıyorum bana pilates topu alır mısınız?' demiş. Allah onlardan razı olsun. Torunumun isteği birkaç saat içinde gerçekleşti. İnanıyorum ki koronavirüsü de hep birlikte yeneceğiz ve daha iyi günlere geleceğiz. Evde kal Türkiye, hayat eve sığar." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA