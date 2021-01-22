7 yaşındaki çocuğa cinsel istismara, 10 yıl 10 ay hapis
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7 yaşındaki çocuğa cinsel istismara, 10 yıl 10 ay hapis

22.01.2021 18:20 | Son Güncelleme: 22.01.2021 18:25
7 yaşındaki çocuğa cinsel istismara, 10 yıl 10 ay hapis

KAYSERİ'de komşunun 7 yaşındaki oğlu R.D.'ye cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan E.Ç. (26), 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ'de komşunun 7 yaşındaki oğlu R.D.'ye cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan E.Ç. (26), 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Geçen yıl 4 Eylül'de merkez Kocasinan ilçesinde meydana gelen olayda E.Ç, metruk binaya götürdüğü çocuğa cinsel istismarda bulundu. Çocuğun durumu anlattığı ailesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan E.Ç, tutuklandı. Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu yargılanan E.Ç, savunmasında cinsel amaçlı bir eylemi olmadığını ileri sürerek beraatını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık E.Ç.ye, 10 yıl 10 ay hapis cezası verdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın SUN

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