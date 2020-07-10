7 yaşında eline aldığı 'bağlamayı' aradan 40 yıl geçmesine rağmen bırakamadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

7 yaşında eline aldığı 'bağlamayı' aradan 40 yıl geçmesine rağmen bırakamadı

7 yaşında eline aldığı 'bağlamayı' aradan 40 yıl geçmesine rağmen bırakamadı Diyarbakırlı 47 yaşındaki Cem Güvenç, 7 yaşında dedesi ve babasının yanında bağlama imalatı ile tamiri öğrenmeye başladı Aradan geçen yıllarda enstrümanlara olan tutkusu her geçen gün artan Güvenç,...

10.07.2020 10:18 | Son Güncelleme: 10.07.2020 10:23

7 yaşında eline aldığı 'bağlamayı' aradan 40 yıl geçmesine rağmen bırakamadı

Diyarbakırlı 47 yaşındaki Cem Güvenç, 7 yaşında dedesi ve babasının yanında bağlama imalatı ile tamiri öğrenmeye başladı

Aradan geçen yıllarda enstrümanlara olan tutkusu her geçen gün artan Güvenç, konservatuvara hazırlanarak müzik öğretmenliğini kazandı

5 yıl müzik öğretmenliği yapan Güvenç, imalat ve tamir işine olan aşkı nedeni ile öğretmenliği bırakıp dede mesleğine geri döndü

Yarım asra yakın süredir enstrümanların içinde olan Güvenç, tutkusundan vazgeçemiyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da yaşayan 47 yaşındaki 3 çocuk babası Cem Güvenç, 7 yaşında bağlama imalatı ve tamiri ile tanıştı. Dedesi ve babasının yanında bu mesleği öğrenen Güvenç, uğruna öğretmenlik mesleğinden vazgeçtiği enstrümanlarına gözü gibi bakıyor.

Diyarbakır'da korona virüs salgınıyla birlikte getirilen kısıtlamalar döneminde vatandaşlar evde kaldıkları süreçte enstrüman çalmaya yöneldi. 7 yaşından beri dedesinden ve babasından bağlama imalatı ile bakımını öğrenen müzik öğretmeni Cem Güvenç, 5 yıllık müzik öğretmenliğinden sonra kendi atölyesine geçip ata mesleği olan bağlama imalatı ve bakımını yapmaya başladı.

Güvenç, korona virüs salgını nedeni ile müzisyenlerin çoğunun iş yapamadığını fakat buna rağmen herhangi bir olumsuzluk yaşamadığını söyledi. Bu süreçte vatandaşların enstrümana yöneldiğini aktaran Güvenç, enstrüman malzemesinde yaygın olarak dut ağacı kullanıldığını, enstrüman fiyatlarının da 500 liradan başlayıp, özel yapımların 15 bin liraya kadar çıktığını ifade etti.

"Pandemi bizi çok etkilemedi"

40 yıldır mesleğin içinde olduğunu vurgulayan Güvenç, "Her türlü müzik aleti, imalatı ve bakım onarımını yapıyoruz. Sipariş üzerine yaptıklarımız var, kendi dükkanımıza yaptıklarımız var. Türkiye'nin farklı bölgelerinden siparişler alıyoruz. Tamirler geliyor, müzikle uğraşanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Eğlence mekanlarının kapalı olması biraz bizi etkiledi de diğer yandan vatandaşlarımız evde can sıkıntısından enstrümana yönelmeye başladı. Evde bozuk olan enstrümanları tamir etmeye başladılar. Biz de oradan biraz telafi ettik. Pandemi sürecinde insanlarımız müzik aleti çalmaya yöneldiler. Diyarbakır bu konuda iyi. Biraz daha ileriye doğru gidiyor, enstrüman çalma oranları yükseliyor. Kurs yerleri olarak halk eğitim merkezleri, belediyeler bu işe özen gösteriyorlar, kurslar açıyorlar" dedi.

"Atölyemde müzik aleti yaparak daha mutlu olduğumu gördüm"

Enstrümanların fiyat olarak 500 liradan başladığını 6 bin 500, 7 bin liraya kadar enstrüman yaptıklarını kaydeden Güvenç, "Tabi özel istekli olanlar fiyatları biraz daha fazla oluyor. Örneğin onlarda sedef işlemeler oluyor, altın, gümüş kabartmalı enstrümanlar üzerine motifler istiyorlar. Onlar tabi ki enstrümanın fiyatını, 12-15 bine çıkartıyor. Kimi enstrümanın arızasını bir günde gideriyoruz, kimisini de bir haftada. Ona göre yapım süreleri değişiyor. Çeşitli ağaçlardan yapıyoruz. Dut ağacı kullanıyoruz, kestane, maun, vengi ağacı, ardıç ağacı, akça ağacı kullanıyoruz. En sağlamı dut ağacı yaygın şekilde tercih ediliyor. Bu mesleği hem yaparak hem çalarak icra etmeye çalışıyoruz. Ben ayrıca konservatuvar mezunuyum, 5 yıl da müzik öğretmenliği yaptım. Daha sonra kendi mesleğime yöneldim. Atölyemde müzik aleti yaparak daha mutlu olduğumu gördüm. O yüzden müzik yapımı ve onarımına daha çok ağırlık verdim. Özel ders veriyorum. Hem yeni başlama sürecinde olanlara hem de profesyonelleşmek isteyenlere ayrı dersler uyguluyorum" şeklinde konuştu.

7 yaşında eline aldığı 'bağlamayı' aradan 40 yıl geçmesine rağmen bırakamadı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında skandal paylaşımda bulunan Levent Özeren gözaltına alındı Güncel
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında skandal paylaşımda bulunan Levent Özeren gözaltına alındı
Süleyman Soylu devreye girdi, şehidin baba evi sıfırdan yapılacak Güncel
Süleyman Soylu devreye girdi, şehidin baba evi sıfırdan yapılacak
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü Dünya
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
Define kazısı sonucu yok olan Dipsiz Göl, rehabilitasyon sonrası eski haline döndü Güncel
Define kazısı sonucu yok olan Dipsiz Göl, rehabilitasyon sonrası eski haline döndü
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı Magazin
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
Polise hakaret eden iki zorba ilk cezalarını aldı, diğer suçlardan yargılamalar devam edecek Güncel
Polise hakaret eden iki zorba ilk cezalarını aldı, diğer suçlardan yargılamalar devam edecek
Bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
Bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
Karın ağrısıyla hastaneye giden çocuğun midesinden 42 adet mıknatıs topu çıktı
Karın ağrısıyla hastaneye giden çocuğun midesinden 42 adet mıknatıs topu çıktı
Erdal Beşikçioğlu yeni projesi için yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını kestirdi
Erdal Beşikçioğlu yeni projesi için yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını kestirdi
Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu Hamza Gedikoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı
Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu Hamza Gedikoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı
Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak
Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak
Survivor'da finale günler kala şampiyon olma hayaline veda eden isim belli oldu
Survivor'da finale günler kala şampiyon olma hayaline veda eden isim belli oldu
Yavru ayıyı vuran ve köpeklerine işkence yaptıran avcı yakalandı
Yavru ayıyı vuran ve köpeklerine işkence yaptıran avcı yakalandı
Bakan Koca müjdeyi verdi! İstanbul'da Dünya Sağlık Örgütü ofisi açılacak
Bakan Koca müjdeyi verdi! İstanbul'da Dünya Sağlık Örgütü ofisi açılacak
Gazeteci Nagehan Alçı'ya hakime hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemi
Gazeteci Nagehan Alçı'ya hakime hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemi
Diyarbakır'da kuyumcu vurgunundan sonra şimdi de özel okul vurgunu
Diyarbakır'da kuyumcu vurgunundan sonra şimdi de özel okul vurgunu
Pencereden dışarıyı izleyen küçük Eflin, kör kurşunun kurbanı oldu
Pencereden dışarıyı izleyen küçük Eflin, kör kurşunun kurbanı oldu
Yabancı futbolcu kararına Sergen Yalçın'dan sert tepki: İnanılmaz mantıksız bir karar
Yabancı futbolcu kararına Sergen Yalçın'dan sert tepki: İnanılmaz mantıksız bir karar
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
Galatasaray, Ryan Donk'la 1+1 yıllık anlaşmaya vardı
Galatasaray, Ryan Donk'la 1+1 yıllık anlaşmaya vardı
Danıştay'ın Ayasofya ile ilgili kararını bugün vermesi bekleniyor
Danıştay'ın Ayasofya ile ilgili kararını bugün vermesi bekleniyor
Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı
Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı
Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı
Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı
Şampiyonluk şansı kalmayan Galatasaray'ın yeni sezondaki zararı 450 milyon TL'yi bulacak
Şampiyonluk şansı kalmayan Galatasaray'ın yeni sezondaki zararı 450 milyon TL'yi bulacak
Demet Akalın, 'Sosyal medyama dokunma' kampanyasına sert çıktı: O zaman kızıma laf etmeyeceksin
Demet Akalın, "Sosyal medyama dokunma" kampanyasına sert çıktı: O zaman kızıma laf etmeyeceksin
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı
4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı
Nihat Özdemir'den şike suçlamalarına yanıt: Kayıtlarda 2010/11 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe yazıyor
Nihat Özdemir'den şike suçlamalarına yanıt: Kayıtlarda 2010/11 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe yazıyor
Kuaförüm Sensin yarışmasında gerilim yükselince Bülent Ersoy stüdyoyu terk etti
Kuaförüm Sensin yarışmasında gerilim yükselince Bülent Ersoy stüdyoyu terk etti
Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı
Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Turan Hüseyin Filiz Halife Hafter Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Hande Yener Demet Özdemir Bergüzar Korel
Spor İrfan Buz Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Sofiane Feghouli
Daha Fazla Türk Karar Bakan Temmuz
Şu an buradasınız: 7 yaşında eline aldığı 'bağlamayı' aradan 40 yıl geçmesine rağmen bırakamadı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.7.2020 10:24:32. #1.14#
title