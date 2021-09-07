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7. ve 11. Sınıf Öğrencileri, Bu Haber Sizin İçin

7. ve 11. Sınıf Öğrencileri, Bu Haber Sizin İçin
Habermetre - Haberler | Toplum

Çocukların ve gençlerin eğitim ve öğretimlerine destek olmak için çeşitli eğitim hizmetlerini hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, 7. ve 11. sınıf öğrencileri için destek kursu açtı.

Çocukların ve gençlerin eğitim ve öğretimlerine destek olmak için çeşitli eğitim hizmetlerini hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, 7. ve 11. sınıf öğrencileri için destek kursu açtı. Kursa katılmak isteyen öğrenciler için 18-19 Eylül tarihlerinde alım sınavı yapılacağı belirtilirken, alım sınavına girmek isteyen öğrencilerin öğrenci belgesi ve 1 adet güncel fotoğrafıyla 17 Eylül Cuma gününe kadar Atatürk Gençlik Merkezi ve Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezi'ne başvurmaları gerektiği kaydedildi.

Eğitimde fırsat eşitliği oluşturmak ve her yaştan vatandaşın kendilerini geliştirmelerine olanak sağlamak adına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün vizyonuyla çeşitli dallarda eğitim ve kurs hizmetlerini hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, 7. ve 11. sınıf öğrencileri için destek kursu açtı. Kursa katılmak isteyen öğrenciler için 18-19 Eylül tarihlerinde alım sınavı yapılacağını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, "1 Eylül'de kurslara katılmak isteyen öğrencilerimizin başvurularını almaya başladık. Başvuru alımlarımız 17 Eylül Cuma gününe kadar devam edecek. Alım sınavına girmek isteyen öğrencilerimiz, güncel öğrenci belgesi ve 1 adet güncel vesikalık fotoğrafıyla Yunusemre ilçemizde bulunan Atatürk Gençlik Merkezimize veya Şehzadeler ilçemizde bulunan Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezimize başvurularını yapabilirler. 7. Sınıf Destek Kursu Seviye Belirleme ve Alım Sınavı'nı 18 Eylül Cumartesi; 11. Sınıf Destek Kursu Seviye Belirleme ve Alım Sınavı'nı ise 19 Eylül Pazar günü gerçekleştireceğiz. Öğrencilerimizi, faydalarına olacağına inandığımız kurslarımıza katılmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Habermetre

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