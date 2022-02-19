"7. Üsküdar Kitap Fuarı" başladı

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (AA) - Türk hikayeciliğinin usta yazarı Mustafa Kutlu'nun onur yazarı olduğu "7. Üsküdar Kitap Fuarı", kitapseverlerin yanı sıra seçkin yayınevlerini ve sevilen yazarları buluşturuyor.

Fuarın açılışında konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar'ın gelenekleri olan bir şehir olduğunu belirterek, Üsküdar'ın kültürel zenginliklerinde hep kitabın olduğunu söyledi.

Türkmen, 2015'ten bugüne kadar devam kitap fuarını daha da zenginleşerek devam ettireceklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Gerçekten görüyorum ki büyük bir hasretle, büyük bir özlemle özellikle gençler bugünü bekliyormuş. Bu güzel fuarın açılışında bu salona misafirlerimizle birlikte adeta bacadan girdik. Ana kapıdan giremedik. Böyle muhteşem bir izdiham, böyle muhteşem bir sevgi dünyaya bedeldir. Sevgili gençler, sevgili kitap severler. Sizi tebrik ediyorum. Size teşekkür ediyorum. Sizleri yürekten alkışlıyorum."

Türkmen, bu yılki fuara 115 yayınevi, 500'e yakın yazarın katılacağını aktardı.

Fuarın onur yazarı Mustafa Kutlu'nun Kovid-19 salgınına yakalandığı için açılışa katılamadığının bilgisini de veren Türkmen, şöyle devam etti:

"Üsküdar'da kitap kokusuyla deniz kokusu bugünden itibaren bütün İstanbul'a karışacak. Üsküdar Belediyesi olarak yaptığımız ve en çok mutlu olduğumuz projeler gençlere ve kitaba dair yaptığımız projelerdir. Halihazırda 3 tane Nevmekanımız var. İnşallah 2022 sona ermeden Üsküdarımıza toplamda 5 kütüphane daha kazandıracağız. Bunların 2 tanesi de Nevmekan olacak. Bunların birisi Kandilli diğeri ise Kuzguncuk'ta olacak."

Yayıncılar Federasyonu Başkanı Münir Üstün de dünyayı bir kitap olarak gördüğünü vurgulayarak, "Zamanın ruhu kitaptır, kitabın içindekiler ve kitabın içinden dışarıya saçılanlardır. Salgın, tedarik zinciri problemleri, temel ham maddelerdeki daralma... Farkındayız, bütün bunlar dünyayı kıtlık ekonomisi dediğimiz bir gerçekle yüzleştiriyor, kitabın da ruhunu daraltıyor." şeklinde konuştu.

Üstün, refah içinde bir dünyanın ancak kitaplarla kurabileceğini değinerek, yayıncıların, kitap ve çevresindeki konularla ilgili otoritelerden, hükümet ve belediyelerden pozitif ayrımcılık beklediğinin altını çizdi.

Mustafa Kutlu'nun oğlu Murat Kutlu ise babasının açılışa katılmadığı için üzgün olduğunu belirterek, "Çok selamlarını iletti, sizlerden dua bekliyor. İnşallah önümüzdeki günlerde hastalığı atlatınca katılacaktır." dedi.

Pelin Çift'in sunuculuğunu yaptığı açılış programına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kültür Politikaları Kurulu Başkan Vekili ve yazar İskender Pala, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Medeniyet Üniversitesi Rektörü Gülfettin Çelik, hattat ve yazar Uğur Derman'ın yanı sıra çok sayıda yazar katıldı.

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen fuar, 27 Şubat'a kadar devam edecek.