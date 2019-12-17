7. Uluslararası Yoga Koreografi Turnuvası'nda altın madalya Türk takımının

17.12.2019 10:50 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:55

Uluslararası Yoga Federasyonu'nun (UYF) İstanbul'da gerçekleştirdiği 7. Uluslararası Yoga Koreografi Turnuvası'nda, beşli koreografi sergileyen Merve Tanrıverdi-Selva Arı-Oktay Akay-Ayşenur Tanrıverdi ve Eren Tanrıverdi'den oluşan takım altın madalyayı kazandı.



7. Uluslararası Yoga Koreografi Turnuvası'na katılan Türk sporcular, küresel ısınma konulu akrobatik koreografileriyle izleyenleri büyüledi. Merve Tanrıverdi - Selva Arı - Oktay Akay- Ayşenur Tanrıverdi ve Eren Tanrıverdi'den oluşan takım, görsel bir şölen niteliğinde bir yoga şovu sahnelediler. yogaseverleri büyüleyen beşliden Merve Tanrıverdi düzenlenen bu turnuva ile yoga dalında üst üste beşinci şampiyonluğunu elde etti. ABD'de uzun yıllar yoga yapan Selva Arı'nın da şampiyonalarda pek çok kez birinciliği var. Gümüş madalyayı Nur Bahar Tüzüner – Sevgi Alıcı çiftinin kazandığı yarışmada, Çiler Karataş da bronz madalyanın sahibi oldu.



"Hedefimiz yoga sporunun olimpiyat oyunlarında yer almasıdır"



Türk Yoga sporcularının yanı sıra, ABD, Arjantin, Fransa, İngiltere, İtalya, Bulgaristan, Almanya, İsviçre, Azerbaycan, Rusya ve Hindistan'dan gelen sporcuların da katıldığı turnuva çok uluslu gerçekleşti. Sporcular, 'Asana' olarak adlandırılan yoga duruşlarını birbirinden iddialı, ilginç koreografilerle sundu. Kadın ve erkek yoga sporcularının beraber katıldığı, esneklik, güç ve dayanıklılık gerektiren zarif sunumların yer aldığı turnuvada yaş sınırı yoktu. Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) Başkanı Akif Manaf, yapmış olduğu açıklamasında, "Senelerdir devam eden çalışmalarımız sonucunda yoganın bir spor olduğunu artık kanıtladık. Başka sporlardan farklı olarak evrensel bir spordur; bir din, bir ibadet, bir kültür, herhangi başka bir şey değildir. Orijinal Yoga Sistemi'ni olimpik bir spor olarak dünyaya takdim etmek istedik, bunun üzerinde senelerdir çalışıyoruz. Hedefimiz yoga sporunun olimpiyat oyunlarında yer almasıdır" dedi.



"'Herkes İçin Orijinal Yoga Sistemi' sloganımız var"



UYF Başkanı Akif Manaf, 'herkes yoga yapabilir mi' sorusuna da açıklık getirerek, "O'dan 100'e herkes için Orijinal Yoga Sistemi sloganımız var. Yani bebek annenin karnında yogaya başlıyor, hamilelikten sonra çocukken de, yetişkinken de 80-100 yaşında da Yogaya devam edebiliyor. Örneğin bir yaşındaki veya 81 yaşındaki bir insan futbol, voleybol vb. oynayamaz ama yoga sporunu yapabilir. İşte yoga sporunun etkisi, evrenselliği bundan ibarettir" diye konuştu.



Şampiyonayı düzenleyen UYF yetkilileri, sporun belirli bir disiplin dahilinde yapıldığı zaman başarıya ulaştırdığını, yoganın da belirli bir disiplinle yapıldığında beden, zihin bütünlüğünü sağladığını, insandaki doğal disiplini ortaya çıkardığını aktardılar. - İZMİR

Kaynak: İHA