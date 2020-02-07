07.02.2020 17:36 | Son Güncelleme: 07.02.2020 17:36

İstanbul'da düzenlenen 7. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası sona erdi.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 52 ülkeden yaklaşık 2 bin 200 kişinin mücadele ettiği ve beş gün süren turnuvada Türk sporcular toplam 239 madalya kazandı.

Turnuvanın ilk gününde büyükler, ikinci gününde gençler, üçüncü gününde yıldızlar, dördüncü ve beşinci gününde ise pumse kategorisinde müsabakalar yapıldı.

Türk sporcular tüm kategorilerde 63'ü altın, 61'i gümüş ve 115'i bronz olmak üzere 239 madalya elde etti.

Türk tekvandocular, olimpik puanın da dağıtıldığı büyükler kategorisinde 6 altın, 4 gümüş ve 12 bronz olmak üzere toplam 22 madalya aldı. Gençler kategorisinde 9'u altın, 10'u gümüş ve 23'ü bronz toplam 42, yıldızlar kategorisinde 12'si altın, 16'sı gümüş ve 32'si bronz toplam 60 madalya elde edildi. Milli sporcular, pumse kategorisinde ise 36'sı altın, 31'i gümüş ve 48'i bronz olmak üzere 115 madalya kazanma başarısı gösterdi.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, İstanbul'da harika bir organizasyonu geride bıraktıklarını belirterek, "Üst üste 7'ncisini düzenlediğimiz Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın sonuna geldik. Bu turnuva bizim markamız oldu. Burada 52 ülkeden 2 binin üzerinde sporcu mücadele etti. Katılımcı ülkeler çok güzel duygularla İstanbul'dan ayrılıyor. Sporcularımız çok iyi sonuçlara imza attılar. Burada ülkemizi en iyi şekilde tanıttık. Mücadele eden herkesi kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA