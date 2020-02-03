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7. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası İstanbul'da başladı

Türkiye Tekvando Federasyonunun düzenlediği 7. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası, İstanbul'da başladı.

03.02.2020 15:24 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:24
7. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası İstanbul'da başladı

Tekvando Federasyonunun düzenlediği 7. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası, 'da başladı.

WOW İstanbul Otel'de düzenlenen ve 52 ülkeden 2 binin üzerinde sporcunun mücadele edeceği turnuvanın ilk gününde, büyükler kategorisinde müsabakalar yapılıyor.

Turnuvada yarın gençler, 5 Şubat'ta yıldızlar, 6 ve 7 Şubat'ta ise pumse kategorisinde müsabakalar yapılacak.

Karşılaşmalar aynı zamanda milli takımlar için seçme niteliği taşıyor.

Kaynak: AA
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