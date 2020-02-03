7. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası İstanbul'da başladı
Türkiye Tekvando Federasyonunun düzenlediği 7. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası, İstanbul'da başladı.
Türkiye Tekvando Federasyonunun düzenlediği 7. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası, İstanbul'da başladı.
WOW İstanbul Otel'de düzenlenen ve 52 ülkeden 2 binin üzerinde sporcunun mücadele edeceği turnuvanın ilk gününde, büyükler kategorisinde müsabakalar yapılıyor.
Turnuvada yarın gençler, 5 Şubat'ta yıldızlar, 6 ve 7 Şubat'ta ise pumse kategorisinde müsabakalar yapılacak.
Karşılaşmalar aynı zamanda milli takımlar için seçme niteliği taşıyor.